В РФ заявили о готовности возобновить поставки пшеницы во Вьетнам

В России заявили о готовности возобновить поставки пшеницы во Вьетнам
Также наша страна может увеличить объёмы экспорта мяса.
Об этом сообщили в секретариате зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
«В части двусторонней продовольственной кооперации российские компании готовы возобновить поставки пшеницы, а также увеличить объемы экспорта мясной продукции. Это могло бы стать важным элементом обеспечения продовольственной безопасности Вьетнама», — сообщили журналистам в его секретариате.
Ранее стало известно, что Дмитрий Медведев прилетел с рабочим визитом во Вьетнам. Борт приземлился в Ханое, где у замглавы Совбеза запланировано несколько встреч с руководством страны.
В частности, Медведев проведёт беседу с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, постоянным секретарём ЦК Чыонг Тхи Май, президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и премьером Фам Минь Тинем.