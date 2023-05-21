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В России заявили о готовности возобновить поставки пшеницы во Вьетнам

Также наша страна может увеличить объёмы экспорта мяса.

В РФ заявили о готовности возобновить поставки пшеницы во Вьетнам
© РИА Новости

Об этом сообщили в секретариате зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

«В части двусторонней продовольственной кооперации российские компании готовы возобновить поставки пшеницы, а также увеличить объемы экспорта мясной продукции. Это могло бы стать важным элементом обеспечения продовольственной безопасности Вьетнама», — сообщили журналистам в его секретариате.

Ранее стало известно, что Дмитрий Медведев прилетел с рабочим визитом во Вьетнам. Борт приземлился в Ханое, где у замглавы Совбеза запланировано несколько встреч с руководством страны.

В частности, Медведев проведёт беседу с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, постоянным секретарём ЦК Чыонг Тхи Май, президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и премьером Фам Минь Тинем.

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