Медведев прибыл в Ханой

Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом во Вьетнам, где в понедельник, 22 мая, проведет серию переговоров с руководством страны.

Как сообщили в секретариате Медведева, график рабочих мероприятий политика весьма насыщенный. Во время визита он проведет переговоры с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгом и постоянным секретарем ЦК КПВ Чыонг Тхи Май. Кроме того, Медведев встретится президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и премьер-министром Фам Минь Тинем. Также российский политик по традиции возложит венки к памятнику павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина в Ханое.

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Медведев в ходе встреч с руководством Вьетнама поднимет вопросы регионального взаимодействия и обсудит ситуацию вокруг Украины. Особое внимание на переговорах будет уделено расширению торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Ожидается также, что в ходе предстоящих переговоров будет дана общая оценка российско-вьетнамских отношений, политического и межпартийного диалога. В этом плане российская сторона рассчитывает на углубление межпартийных связей как на двустороннем уровне, так и в многосторонних форматах (Россия - АСЕАН, Международной конференции азиатских политических партий) и надеется на присоединение Вьетнама к числу участников оргкомитета "Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма".

Экономическое партнерство

Особое внимание Медведев уделит вопросам торгово-экономического сотрудничества. В прошлом году из-за санкционного давления Запада, вызвавшего трудности при проведении банковских платежей, а также нарушивших транспортно-логистические цепочки, взаимный товарооборот сократился более чем на треть, с $7 млрд до $4,569 млрд. Экспорт сократился на 42,7% и составил $1,279 млрд, импорт просел на 32,8%, опустившись на уровень $3,290 млрд. Негативная тенденция продолжает сохраняться и в 2023 году. По данным ФТС России, в январе 2023 года объем взаимной торговли двух стран составил $304,6 млн, что на 44,7% ниже аналогичного периода годом ранее. Экспорт России во Вьетнам составил $45 млн (минус 71,8%), российский импорт из Вьетнама - $259,6 млн (минус 33,6%).

Таким образом, ожидается, что Медведев на предстоящих переговорах затронет вопросы использования национальных валют во взаимной торговле, возможности оплаты товаров и услуг, а также снятия наличных во Вьетнаме с помощью карт "Мир". Особое внимание планируется уделить взаимодействию в сфере энергетики, включая деятельность во Вьетнаме ПАО "Газпром", АО "Зарубежнефть", ПАО "Новатэк", сооружению в республике объектов энергогенерации. Отдельный аспект переговоров - совместные шаги по проекту строительства Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме.

В части двусторонней продовольственной кооперации в секретариате Медведева отметили, что российские компании готовы возобновить поставки пшеницы, а также увеличить объемы экспорта мясной продукции, что могло бы стать важным элементом обеспечения продовольственной безопасности Вьетнама. Медведев также планирует уделить внимание вопросам транспорта, в частности, возобновления прямого регулярного воздушного сообщения между государствами. Авиакомпания "Ираэро" с 4 июня возобновит полеты во Вьетнам, авиасообщения с которым у России не было больше двух лет из-за пандемии коронавируса. Что касается железнодорожного транспорта, то российские компании выражают заинтересованность в участии в строительстве и модернизации соответствующей инфраструктуры Вьетнама. На повестку дня также вынесены вопросы экономического сотрудничества в многосторонних форматах (Вьетнам - ЕАЭС).

Гуманитарное сотрудничество