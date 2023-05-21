Неожиданный диалог Путина и Кадырова попал на видео

Журналист Павел Зарубин опубликовал неожиданный диалог президента России Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова на заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям в Пятигорске. Видео доступно в Telegram репортера.

Путин обратил внимание на бороду Кадырова, которая, по его наблюдениям, стала больше. Глава Чечни посмеялся и согласился с утверждением президента.

«Ну вот видите, у нас все на контроле», — сыронизировал Путин.

Ранее Путин посоветовал политэмигрантам продолжать пить пиво. «Прага — хороший город. Там пиво, шпикачки. (...) И пусть продолжают дальше пить пиво», — сказал он. Так он прокомментировал участие российских политэмигрантов в «Форуме свободных народов» (Генеральная прокуратура России объявила организацию нежелательной на территории страны) в столице Чехии.