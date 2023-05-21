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МИД РФ раскритиковал резолюцию саммита G7

Резолюция, принятая лидерами западных стран по итогам саммита «Большой семерки» (G7), является политизированной и одиозной, заявили в МИД РФ. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

МИД России оценил резолюцию саммита G7 в Хиросиме
© globallookpress.com

В МИД напомнили, что в Хиросиме (Япония) прошла встреча лидеров западных стран, на которую также были приглашены делегации крупных держав и представители международных организаций.

По итогам встречи, по словам дипломатов, были приняты заявлений, насыщенные «одиозными пассажами антироссийского, а также антикитайского характера».

Пережившая атомную бомбардировку Хиросимы назвала провальным саммит G7

В ведомстве пояснили, что некогда элитный клуб необратимо деградировал, превратился в своего рода «инкубатор», в котором под предводительством англосаксов вынашиваются разнообразные инициативы, оказывающие деструктивное воздействие на глобальную стабильность.

В дальнейшем Вашингтон навязывает их своим партнерам и сателлитам, отметили в МИД.

Анализ повестки 2008-2023 годов показывает, что претензии стран клуба на роль всемирного гаранта стабильности во всех сферах являются несостоятельными, подчеркнули в ведомстве.

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