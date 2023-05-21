Глава СЖР заявил, что поправки в законодательстве об иноагентах могут затронуть СМИ

"Это вполне может коснуться журналистов. Наши юристы сейчас уже изучают ситуацию для того, чтобы предупредить коллег о том, чего делать не нужно, чего стоит избежать, чтобы случайно не попасть в списки иноагентов или "третьих лиц". Мы всегда беспокоимся, чтобы коллеги не были наказаны за случайный репост, какую-то ошибку. Думаю, подготовим некий набор инструкций, если эти поправки в законодательство будут приняты", - сказал он в кулуарах XVII международного медиафорума "Диалог Культур".