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Медведев пригласил Маска в Артемовск

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригласил американского миллиардера Илона Маска в Артемовск (украинское название города — Бахмут). С таким предложением он обратился к предпринимателю в Twitter.

Медведев пригласил Маска в Артемовск
© Lenta.ru

Медведев ответил на прошлогоднее сообщение Маска. В октябре 2022-го зампред Совбеза России прокомментировал в соцсети отставку экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, написав «Пока-пока, поздравляю латук». Тогда миллиардер оценил чувство юмора Медведев, а затем поинтересовался, как у России обстоят дела в Артемовске.

«Илон Маск, ты спрашивал меня о Бахмуте... Приезжай и посмотри сам!» — написал в новом посте политик.

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