Медведев пригласил Маска в Артемовск

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригласил американского миллиардера Илона Маска в Артемовск (украинское название города — Бахмут). С таким предложением он обратился к предпринимателю в Twitter.

Медведев ответил на прошлогоднее сообщение Маска. В октябре 2022-го зампред Совбеза России прокомментировал в соцсети отставку экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, написав «Пока-пока, поздравляю латук». Тогда миллиардер оценил чувство юмора Медведев, а затем поинтересовался, как у России обстоят дела в Артемовске.