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Лавров заявил об исчерпании западного трека во внешней политике России

Западный трек во внешней политике России себя полностью исчерпал. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости в субботу, 20 мая.

Лавров заявил об исчерпании западного трека во внешней политике России
© lenta.ru

«Ясно, что западный трек в том виде, в котором он развивался в нашей внешней политике до недавнего времени, полностью себя исчерпал», — отметил министр, выступая на заседании XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

По словам Лаврова, Москва уже вступила в фазу острейшего противоборства с блоком, в который входят США, Евросоюз и НАТО.

Ранее глава российского МИД также оценил решения саммита G7, который проходит в японской Хиросиме. По его словам, они нацелены на сдерживание Москвы и Пекина. Лавров также подчеркнул, что страны НАТО и Евросоюза хотят устранить Россию как геополитического конкурента.

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