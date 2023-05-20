Лавров заявил об исчерпании западного трека во внешней политике России

Западный трек во внешней политике России себя полностью исчерпал. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости в субботу, 20 мая.

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«Ясно, что западный трек в том виде, в котором он развивался в нашей внешней политике до недавнего времени, полностью себя исчерпал», — отметил министр, выступая на заседании XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

По словам Лаврова, Москва уже вступила в фазу острейшего противоборства с блоком, в который входят США, Евросоюз и НАТО.