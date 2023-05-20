$79.91-0.1386.28-0.22

Лавров: Россия вынуждена отвечать на объявленную ей войну

Россия не проявляет враждебность, а вынуждена отвечать на объявленную войну, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Лавров: Россия вынуждена отвечать на объявленную ей войну
© РИА Новости

Он отметил, что у России немало союзников и единомышленников и российская сторона не продвигает враждебность к кому-либо.

«Мы вынуждены отвечать твёрдо, принципиально, последовательно на объявленную нам войну», — приводит РИА Новости слова Лаврова на заседании XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.

Глава МИД добавил, что враждебность исходит от противоположной стороны.

Небензя: Россия оставляет за собой право на все меры для нейтрализации угроз с Украины

Ранее Лавров заявил, что Запад цинично пытается обвинить Россию в нарушении международного права.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий