Лавров назвал цель решений саммита G7
Двойное сдерживание России и Китая – таковы цели, намеченные Западом на саммите G7 в Хиросиме. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
Глава российской дипломатии выступил на XXXI ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
«Посмотрите на те решения, которые сегодня обсуждаются и принимаются в Хиросиме на саммите "семерки" и которые нацелены на двойное сдерживание России и Китайской Народной Республики», - сказал он.
Лавров отметил, что «западный трек в российской внешней политике себя исчерпал», началось масштабное противостояние с Западом,
При этом происходящее на Украине ускоряет переход к многополярному миру. Эпоха отказа от гегемонии Запада уже наступила и Россия «не одинока в этом процессе».
Ранее страны G7 решили ускорить поэтапный отказ от российских энергоносителей.