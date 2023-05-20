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Лавров назвал цель решений саммита G7

Двойное сдерживание России и Китая – таковы цели, намеченные Западом на саммите G7 в Хиросиме. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Глава российской дипломатии выступил на XXXI ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

Лидеры G7 за день до окончания саммита в Хиросиме приняли итоговое коммюнике

«Посмотрите на те решения, которые сегодня обсуждаются и принимаются в Хиросиме на саммите "семерки" и которые нацелены на двойное сдерживание России и Китайской Народной Республики», - сказал он.

Лавров отметил, что «западный трек в российской внешней политике себя исчерпал», началось масштабное противостояние с Западом,

При этом происходящее на Украине ускоряет переход к многополярному миру. Эпоха отказа от гегемонии Запада уже наступила и Россия «не одинока в этом процессе».

Ранее страны G7 решили ускорить поэтапный отказ от российских энергоносителей.

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