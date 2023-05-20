Кадыров в ответ на слова лидеров G7 заявил, что на Северном Кавказе есть своя «семёрка»
Комментируя заявление лидеров G7 о новых антироссийских санкциях, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на Северном Кавказе есть своя «семёрка».
«Слышал, что на встрече G7 объявили о каких-то новых санкциях... У нас есть своя «семёрка» — Северо-Кавказская», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Он отметил, что на встрече глав семи субъектов принят пакет санкций СКФО против стран G7.
Глава Чечни добавил, что ограничения не коснулись президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «никчёмной личностью».
Ранее главы министерств финансов Японии и США Сюнъити Судзуки и Джанет Йеллен на полях встречи стран G7 в Ниигате обсудили макроэкономику и санкции против России.