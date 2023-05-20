Захарова отреагировала на требование к Зеленскому извиниться за Волынскую резню

Президенту Украины Владимиру Зеленскому некогда извиняться перед Польшей за Волынскую резню, так как он не закончил резню в Донбассе. Об этом, реагируя на требование Варшавы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

«Польша потребовала от Зеленского извиниться за Волынскую резню. Ему некогда — он еще донбасскую не закончил», — написала она.

Представитель МИД Польши Лукаш Ясина ранее заявил, что Украина до сих пор не принесла извинения Варшаве за Волынскую резню и поэтому Зеленский должен взять на себя больше ответственности и сделать это. По его мнению, от украинской стороны до сих пор прозвучало недостаточно извинений, хотя Польша взяла на себя ответственность за преступления против украинцев.