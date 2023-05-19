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Путин встретился в Пятигорске с Кадыровым

Владимир Путин встретился сегодня в Пятигорске с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Детали беседы он не раскрыл. По его словам, завтра глава государства планирует встретиться с другими руководителями регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Путин встретился в Пятигорске с Кадыровым
© РИА Новости

Помимо Чечни в него входят Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Ставропольский край.

Путин провел сегодня в Пятигорске заседание Совета по межнациональным отношениям. По словам Пескова, президент еще на один день задержится в округе, чтобы провести встречи.

В марте Кадыров приезжал на встречу с Путиным в Москву. Глава Чечни заявил тогда, что чеченские бойцы выполняют все приказы главнокомандующего на Украине и готовы нести службу «до победного конца», напоминает РБК. Путин сказал Кадырову, что «Грозный продолжает расцветать», как и «Чеченская Республика в целом». «И вы лично многое делаете для этого, я это тоже знаю: и духовную сферу возрождаете, и материальная база ширится и укрепляется», — сказал тогда президент Кадырову.

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