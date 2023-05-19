Путин поручил решить вопрос с выражением «инфоцыгане» в СМИ

Президент России Владимир Путин поручил запретить использование термина «инфоцыгане» в государственных СМИ. Об этом сообщает «Российская газета».

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Данный вопрос был поднят на заседании Совета по межнациональным отношениям. Это сделала председатель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер. Она указала, что в СМИ и социальных сетях продолжают активно использовать стереотипы на тему цыган, в том числе с помощью выражения «инфоцыгане», которыми нередко называют представителей блогосферы, выманивающих деньги у своей аудитории. При этом самих цыган это оскорбляет.

Путин согласился с этим, заявив, что использование данного выражения является проявлением ксенофобии по отношению к цыганскому народу. Он указал на необходимость запрета этого термина в интернете и блокировке ресурсов, делающих это.

«Русский язык достаточно богатый, и можно найти синонимы», — отметил Путин.