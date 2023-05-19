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53 минуты назад

Путин поручил решить вопрос с выражением «инфоцыгане» в СМИ

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин поручил запретить использование термина «инфоцыгане» в государственных СМИ. Об этом сообщает «Российская газета».

Путин поручил решить вопрос с выражением «инфоцыгане» в СМИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данный вопрос был поднят на заседании Совета по межнациональным отношениям. Это сделала председатель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер. Она указала, что в СМИ и социальных сетях продолжают активно использовать стереотипы на тему цыган, в том числе с помощью выражения «инфоцыгане», которыми нередко называют представителей блогосферы, выманивающих деньги у своей аудитории. При этом самих цыган это оскорбляет.

Путин согласился с этим, заявив, что использование данного выражения является проявлением ксенофобии по отношению к цыганскому народу. Он указал на необходимость запрета этого термина в интернете и блокировке ресурсов, делающих это.

«Русский язык достаточно богатый, и можно найти синонимы», — отметил Путин.

При этом президент РФ признал, что запрет получится ввести не везде. В частности, его невозможно распространить на блогосферу, но в отношении государственных СМИ это необходимо сделать «обязательно». Также Путин пообещал учесть, все, что сказала Деметер. Кроме того он заверил, что примет меры, чтобы «не допускать никаких элементов, связанных с какой бы то ни было ксенофобией».

Политика,Надежда Деметер,Владимир Путин,
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