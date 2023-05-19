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Минфин США расширил список антироссийских санкций

Минфин США расширил список антироссийских рестрикций. Вашингтон внес в санкционный список по РФ 46 физических лиц, в их числе:

Минфин США также включил в санкционный список золотодобытчика "Полюс" и его гендиректора Алексея Востокова, "Полиметалл", Службу внешней разведки России, "Газпром ВНИИГАЗ, ФГУП "Атомфлот", а также РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе.

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