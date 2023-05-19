Минфин США расширил список антироссийских санкций
Минфин США расширил список антироссийских рестрикций. Вашингтон внес в санкционный список по РФ 46 физических лиц, в их числе:
- вице-премьер РФ Виктория Абрамченко,
- министр просвещения Сергей Кравцов,
- омбудсмен Татьяна Москалькова,
- помощник президента РФ Игорь Левитин,
- гендиректор венчурного фонда "Интерроса" "Восход" Руслан Саркисов,
- ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко,
- омбудсмен ДНР Дарья Морозова,
- детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.
Минфин США также включил в санкционный список золотодобытчика "Полюс" и его гендиректора Алексея Востокова, "Полиметалл", Службу внешней разведки России, "Газпром ВНИИГАЗ, ФГУП "Атомфлот", а также РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе.