Медведев назвал невозможными переговоры России и Украины

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры на равных с Украиной, «нацистским государством под внешним управлением», невозможны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так Медведев прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что любые инициативы, уравнивающие позиции России и Украины на переговорах, должны быть отвергнуты.

Глава ЕК также поддержала «мирную формулу» президента Украины Владимира Зеленского.

Медведев заявил, что переговоры России и Украины действительно невозможны.

«Какие могут быть равные переговоры с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением? Говорить можно только с хозяевами», - написал он.

По его мнению, России стоит вести переговоры только с США и лишь «об условиях послевоенного мироустройства», но время для этого пока не пришло.