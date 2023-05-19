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«Не нужны»: Медведев о заявлении главы ЕК о «равных» переговорах с Киевом

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры на равных с Украиной, «нацистским государством под внешним управлением», невозможны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев назвал невозможными переговоры России и Украины
© РИА Новости

Так Медведев прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что любые инициативы, уравнивающие позиции России и Украины на переговорах, должны быть отвергнуты.

Глава ЕК также поддержала «мирную формулу» президента Украины Владимира Зеленского.

Медведев заявил, что переговоры России и Украины действительно невозможны.

«Какие могут быть равные переговоры с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением? Говорить можно только с хозяевами», - написал он.

По его мнению, России стоит вести переговоры только с США и лишь «об условиях послевоенного мироустройства», но время для этого пока не пришло.

Фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров РФ и Украины

«Поэтому никакие переговоры сейчас вообще не нужны», - заключил Медведев.

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