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Медведев ответил на слова главы ЕК о равноправных переговорах с Украиной

В настоящее время никакие переговоры России и Украины не нужны. Об этом, отвечая на слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram.

Медведев ответил на слова главы ЕК о равноправных переговорах с Украиной
© РИА Новости

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что мирные переговоры между Россией и Украиной на равных должны быть отвергнуты. По ее словам, Украина больше всего хочет справедливого мира.

Медведев согласился со словами главы ЕК, что Украина не может вести переговоры с Россией на равных, подчеркнув, что Москва не намерена вести диалог с нацистским государством, которое находится на стадии полураспада и управляется извне.

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