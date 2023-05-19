Медведев ответил на слова главы ЕК о равноправных переговорах с Украиной

В настоящее время никакие переговоры России и Украины не нужны. Об этом, отвечая на слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что мирные переговоры между Россией и Украиной на равных должны быть отвергнуты. По ее словам, Украина больше всего хочет справедливого мира.