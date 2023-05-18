Небензя: Россия оставляет за собой право на все меры для нейтрализации угроз с Украины

Небензя: РФ оставляет за собой право на любые меры для ликвидации угроз со стороны Украины
Россия сохраняет за собой право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз безопасности, исходящих с территории Украины.
Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на созванном по инициативе Москвы заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном теме западных поставок оружия Киеву.
"Россия оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз в сфере безопасности. Цели специальной военной операции будут выполнены", - подчеркнул он.