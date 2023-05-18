Продление на 60 дней зерновой сделки может оказаться последним, если не будут выполнены требования России о выполнении ее части стамбульских договоренностей в рамках черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщил в четверг ТАСС дипломатический источник в Анкаре.

"Продление сделки можно считать "жестом России" в надежде, что ее требования, закрепленные в стамбульском меморандуме от 22 июля прошлого года, будут, наконец, выполнены. Если Россию опять не услышат и в Москве не получат гарантий выполнения своих требований, второго 22 июля не будет", - сказал собеседник агентства.

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Россия согласилась еще на два месяца продлить «черноморскую инициативу» — она же зерновая сделка. Об этом 17 мая `бъявила представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, «принципиальные оценки» сделки российской стороной не изменились: договоренности, обещанные России западными партнерами, до сих пор не выполняются. Что такое зерновая сделка и почему Россия участвует в ней несмотря на отсутствие выгоды, выяснила «Парламентская газета».

Под угрозой мирового голода

Зерновую сделку (она же продуктовая) подписали в Стамбуле 22 июля 2022 года Россия, Украина, а также ООН и Турция, выступавшие посредниками и гарантами на переговорах. При этом Россия и Украина свои соглашения заключали с ООН и Турцией по отдельности.

Сама сделка состоит из двух частей. Первая — та самая, которую в очередной раз продлили, — предусматривает создание безопасных морских коридоров для вывоза зерна из Одессы, Черноморска и Южного, на которые в сумме приходилось почти 90 процентов морских перевозок. Россия со своей стороны гарантирует, что не будет этому препятствовать — блокировать корабли, вести обстрелы и прочее.

Дело в том, что еще до начала СВО Украина носила звание «хлебной корзины Европы» — на ее долю приходилось около 10 процентов мирового оборота пшеницы, а по объемам поставок подсолнечника, ячменя и кукурузы страна занимала первое, второе и третье места в мире соответственно. Масштабные боевые действия поставили экспорт зерна, критически важного для мировой продовольственной безопасности, под угрозу — возник риск скачкообразного подорожания продуктов и голода в бедных странах и регионах.

Отметим, что Россия предлагала заместить украинскую пшеницу своей, а также бесплатно отправить развивающимся странам более 300 тысяч тонн удобрений, однако эта инициатива прочими участниками сделки рассмотрена не была.

Что-то не работает

Вторая часть сделки подразумевала содействие со стороны Турции и ООН экспорту российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. В отличие от первой она заключена сразу на несколько лет — до июля 2025 года.

И если с первой частью проблем не возникает — соглашение о ненападении на порты Россия исполняет и продлевает, то со второй упорно не клеится. Как неоднократно отмечали в российском МИД, никаких подвижек в содействии и нормализации поставок нет. Да и украинское зерно, похоже, идет не туда, куда должно было бы.

«Речь, по сути, идет об обслуживании коммерческого зернового экспорта Украины», — заявляли в ведомстве в марте 2023 года.

По данным МИД, с 1 августа 2022 года перевезли 23 миллиона тонн продукции. Из них 70 процентов — кормовой кукурузы и фуражного зерна. В 47 процентах случаев адресатом выступали страны с высоким уровнем доходов, чаще всего — 34 процента перевозок — суда шли в ЕС. А доля поставок в нуждающиеся страны неуклонно снижается и составляет уже 2,6 процента.

Дело осложняется тем, что ООН — организация, которая имеет чисто консультативные функции и не может влиять на политические решения государств. На Западе же, несмотря на явные и многочисленные нарушения договоренностей, ослаблять или пересматривать наложенные на Россию санкции не спешат.

Так, может, выйти?

Тем не менее, отмечают эксперты, особого выбора — участвовать в сделке или не участвовать — у России все равно нет.

«Сейчас мы выбираем между плохим вариантом и очень плохим, — рассказал «Парламентской газете» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. — Плохой вариант — когда просто не решаются вопросы, связанные с поставками нашего зерна и удобрений на международные рынки. Очень плохой — когда к этим нерешенным вопросам еще и добавится угроза голода, в том числе в дружественных нам странах, из-за остановки украинских портов и эти страны мало того, что пострадают сами, так еще и изменят свое к нам отношение».

Кроме того, по словам сенатора, зерновая сделка имеет для России не столько экономическое, сколько репутационное значение: «Соглашаясь на продление, мы показываем всему миру, что мы не злодеи, мы готовы вступиться за продовольственную безопасность развивающихся стран даже в ущерб своим интересам. Поэтому другого выхода у нас не остается. Единственное — нужно, на мой взгляд, активизировать просветительскую работу, разъяснять и доказывать, что наше зерно и наши удобрения ничуть не хуже и мы вполне могли бы заместить ими украинские».

Следующие переговоры по зерновой сделке должны пройти в июле.

Россия поддержала продление зерновой сделки на два месяца, потому что они будут решающими, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Уганды Джедже Одонго.

Он рассказал, что во время его поездки в Нью-Йорк генсек ООН Антониу Гутерриш предложил, как добиться выполнения инициативы. Гутерриш обязался добиваться выполнения Меморандума между Россией и ООН. Учитывая весь комплекс обстоятельств, Россия поддержала инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о продлении зерновой сделки, передает ТАСС.

Лавров также подчеркнул, что «с внутриполитическими событиями и процессами в Турции это никак не связано».

Зерновая сделка, предусматривающая вывоз продовольствия из портов Украины, продлена на два месяца. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О продлении соглашения стало известно накануне, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что Москва согласилась на такой шаг, так как рассчитывает на решение проблем с российской частью договора.

«Принято решение ... продолжать эту черноморскую сделку на два месяца. Есть относительный результат на переговорах с участием Турции, Украины и ООН», — подчеркнул представитель Кремля.

Как отметил Песков, говоря о возможности подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, прорабатываются «эквивалентные разблокированию» варианты. Пресс-секретарь указал, что есть надежды на урегулирование вопроса. При этом продолжается работа по решению проблем с поставками российского аммиака.

Продление зерновой сделки для российского экспорта зерна будет иметь негативные последствия - это приведет к дальнейшему снижению цен на зерно, считает генеральный директор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

По его словам, сейчас зерно на Черном море торгуется по 250 долларов за тонну (FOB). И это уже крайне низкая стоимость. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), стоимость зерна на мировом рынке непрерывно падает с ноября прошлого года. В апреле этого года цены на пшеницу упали еще на 2,3%, достигнув самого низкого уровня с июля 2021 года. При этом за последние две недели цены еще снизились на 10 долларов за тонну: несмотря на то, что до последнего момента не объявлялось о продлении сделки, стоимость падала только на ожиданиях, говорит Петриченко. Он напоминает, что весь сезон российское зерно и так продавалось с дисконтом в 20-50 долларов на тонну в сравнении с нашими недружественными конкурентами. При снятии барьеров с экспорта российской продукции не пришлось бы нести дополнительные затраты. Блокировка сделки могла бы также привести к росту цен на зерно.

Владимир Петриченко также указывает, что российские условия зерновой сделки по-прежнему не выполнены, несмотря на долгие переговоры об этом. В частности, российская сторона настаивает на подключении Россельхозбанка к системе международных платежей SWIFT, возобновлении поставок сельхозтехники и запчастей для нее в Россию, снятии ограничений на страхование и доступ в порты против российских судов и грузов, восстановлении поставок аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса, разблокировке счетов и разрешении финансовой деятельности для российских производителей минеральных удобрений.

Тем не менее, Россия в этом сезоне на фоне рекордного урожая зерна (почти 158 млн тонн) сможет поставить на внешние рынки рекордный объем - около 57 млн тонн. Несмотря на трудности с платежами, страховками, судами, экспортеры научились работать в таких санкционных условиях, отмечает Владимир Петриченко.

Соединенные Штаты приветствуют продление зерновой сделки на 60 дней. С таким заявлением выступил в среду на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Мы приветствуем заявление президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана о продлении черноморской зерновой инициативы. Как мы говорили ранее, мы решительно поддерживаем усилия ООН и Турции относительно сделки, которая позволяет удерживать на низком уровне мировые цены на продовольствие и зерно", - заявил Пател.

Инициатива продлить зерновую сделку важна как для России, так и для всего мира, потому что это позволит снять хотя бы некоторые ограничения, которые препятствуют экспорту, сказал Pravda.Ru главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор Василий Узун.

По его словам, российскому экспорту мешают многие косвенные санкции, включая валютные ограничения, невозможность входа для некоторых кораблей в порты других стран, подорожание страховки судов.

«Мы продаем самую дешевую продовольственную продукцию: зерно и масло. Это самые насыщенные энергией продукты и самые дешевые. Одна килокалория за масло и хлеб стоит 1,5 рубля, а, допустим, за помидоры тепличные 70 рублей, за говядину — 30 с лишним рублей и так далее. У нас бы все купили, и людям нужно, мы действительно оказываем миру большую помощь в ограничении голода. Вклад нашей страны в это дело просто неоценим», — сказал Узун.