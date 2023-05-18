В Грузии предупредили о последствиях введения страной санкций против РФ

Вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский заявил, что страна экономически пострадает в случае введения санкций против РФ. Его циирует РИА Новости.

© "Georgian Dream - Democratic Georgia"

«Нас принуждают перейти к санкционному режиму, хотя Грузия пострадает с экономической точки зрения, и есть опасность, что она пострадает и с военной точки зрения», — сказал Вольский.

По его словам, Россия располагает множеством ресурсов для того, чтобы нанести ущерб. Вольский добавил, что сейчас на Грузию «давят, чтобы мы перешли в режим, который только навредит нам».

Ранее сообщалось, что в Госдепе США отреагировали на восстановление российско-грузинского авиасообщения, которое вызывает обеспокоенность на Западе. Вашингтон внимательно следит за развитием событий, а также готов к дополнительным санкционным ограничениям, если возникнет необходимость.