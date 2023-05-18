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В Грузии сообщили, что страна пострадает из-за санкций против России

Вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский заявил, что страна экономически пострадает в случае введения санкций против РФ. Его циирует РИА Новости.

В Грузии предупредили о последствиях введения страной санкций против РФ
©  "Georgian Dream - Democratic Georgia"

«Нас принуждают перейти к санкционному режиму, хотя Грузия пострадает с экономической точки зрения, и есть опасность, что она пострадает и с военной точки зрения», — сказал Вольский.

По его словам, Россия располагает множеством ресурсов для того, чтобы нанести ущерб. Вольский добавил, что сейчас на Грузию «давят, чтобы мы перешли в режим, который только навредит нам».

Ранее сообщалось, что в Госдепе США отреагировали на восстановление российско-грузинского авиасообщения, которое вызывает обеспокоенность на Западе. Вашингтон внимательно следит за развитием событий, а также готов к дополнительным санкционным ограничениям, если возникнет необходимость.

10 мая президент Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. 15 мая грузинские авиавласти выдали разрешение на полеты по маршруту Москва — Тбилиси российской авиакомпании «Азимут». Первый рейс состоится 19 мая.

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