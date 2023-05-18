Пашинян встретится в Москве с Алиевым при посредничестве Путина

Об этом сообщает Sputnik Армения.

Ранее сообщалось что Пашинян и Алиев посетили Брюссель, где провели переговоры.

В Кремле напомнили, что трёхсторонние договорённости лидеров России, Армении и Азербайджана являются безальтернативными по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.