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Пашинян заявил, что 25 мая встретится в Москве с Алиевым при посредничестве Путина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 25 мая встретится в Москве с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве российского лидера Владимира Путина.

Пашинян встретится в Москве с Алиевым при посредничестве Путина
© globallookpress.com

Об этом сообщает Sputnik Армения.

Ранее сообщалось что Пашинян и Алиев посетили Брюссель, где провели переговоры.

В Кремле напомнили, что трёхсторонние договорённости лидеров России, Армении и Азербайджана являются безальтернативными по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

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