Пашинян встретится в Москве с Алиевым при посредничестве Путина

Пашинян заявил, что 25 мая встретится в Москве с Алиевым при посредничестве Путина
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 25 мая встретится в Москве с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве российского лидера Владимира Путина.
Об этом сообщает Sputnik Армения.
Ранее сообщалось что Пашинян и Алиев посетили Брюссель, где провели переговоры.
В Кремле напомнили, что трёхсторонние договорённости лидеров России, Армении и Азербайджана являются безальтернативными по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.