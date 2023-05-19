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Суд оштрафовал Ройзмана на 260 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС РФ

Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал бывшего губернатора Евгения Ройзмана на 260 тысяч рублей штрафа по делу о повторной дискредитации армии, сообщает РИА Новости. Агентство сообщило, что изначально суд назначил Ройзману наказание в виде в виде штрафа в размере 280 тысяч рублей. Но с учетом содержания подсудимого под стражей по настоящему уголовному делу с 24 августа по 25 августа 2022 года, было принято решение смягчить размер назначенного штрафа на 20 тысяч рублей. "Окончательно назначить Ройзману Евгению Вадимовичу наказание в виде штрафа в размере 260 тысяч рублей", – сказал судья. Ранее сообщалось, что гособвинение запрашивало для Ройзмана штраф в 260 тыс. рублей по делу о дискредитации армии. Сам бывший мэр назвал требование прокурора назначить ему штраф по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ "вегетарианским".

Суд оштрафовал Ройзмана на 260 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС РФ
© Газета.Ru
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