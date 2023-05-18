Песков: Россия и Иран адаптировались к давлению со стороны США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США продолжат давить на Россию и Иран, но обе страны уже адаптировались и продолжат выстраивать между собой сотрудничество. Об этом он сообщил журналистам.
«Мы никогда не тешили себя иллюзиями, что США оставят попытки оказания давления на РФ, на Иран и на другие страны, которые ищут подлинно взаимовыгодного сотрудничества», — сказал он.
Ранее сообщалось, что США объявят о новых санкциях против участников военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном в ближайшее время, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.
Он подчеркнул, что в США видят признаки расширения «беспрецедентного» военно-технического сотрудничества двух стран в контексте украинского конфликта. Кирби сказал, что взаимодействие Тегерана и Москвы в этой сфере «достигло объема полномасштабного сотрудничества» и развивается, в частности, когда Иран получает «необходимое ему оборудование» от России.