Песков: Россия и Иран адаптировались к давлению со стороны США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США продолжат давить на Россию и Иран, но обе страны уже адаптировались и продолжат выстраивать между собой сотрудничество. Об этом он сообщил журналистам.

«Мы никогда не тешили себя иллюзиями, что США оставят попытки оказания давления на РФ, на Иран и на другие страны, которые ищут подлинно взаимовыгодного сотрудничества», — сказал он.

Ранее сообщалось, что США объявят о новых санкциях против участников военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном в ближайшее время, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.