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Сигал назвал фейковые СМИ и пропаганду главными врагами человечества

Главными врагами всего человечества являются сегодня фейковые средства массовой информации и пропаганда. Об этом заявил в четверг спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал в видеообращении к участникам XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

Сигал назвал главных врагов человечества
© РИА Новости

"Сейчас самым большим врагом человечества является фейковая пресса и пропаганда", - сказал он.

Спецпредставитель МИД РФ выразил убеждение, что люди должны помогать друг другу в более глубоком понимании правды о происходящем в мире, в этом им также должны содействовать дипломаты. Сигал указал, что рад сотрудничать в этом вопросе с исламскими странами, и выразил надежду на укрепление такого сотрудничества, "чтобы вместе сделать этот мир лучше".

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