Сигал назвал главных врагов человечества

Главными врагами всего человечества являются сегодня фейковые средства массовой информации и пропаганда. Об этом заявил в четверг спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал в видеообращении к участникам XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

Спецпредставитель МИД РФ выразил убеждение, что люди должны помогать друг другу в более глубоком понимании правды о происходящем в мире, в этом им также должны содействовать дипломаты. Сигал указал, что рад сотрудничать в этом вопросе с исламскими странами, и выразил надежду на укрепление такого сотрудничества, "чтобы вместе сделать этот мир лучше".