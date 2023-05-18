Косачев высказался о резолюции Сената Франции о "геноциде" украинцев

Принятая Сенатом Франции резолюция с призывом к правительству страны официально признать голод на Украине в начале 1930-х годов "геноцидом украинского населения" является антиисторическим позорным актом. Такое мнение выразил в четверг вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Верхняя палата парламента Франции большинством голосов приняла накануне соответствующую резолюцию. В качестве обоснования сенаторы сослались на уже принятую аналогичную позицию парламентов Ирландии, ФРГ и Чехии, а также на позицию украинских властей.

Видео дня

"Это очень тревожный симптом - иного слова не подберу, поскольку речь действительно о весьма болезненных процессах, причем не только во Франции. Однако за наследников [основателя Пятой республики генерала Шарля] де Голля особенно стыдно. Знаю немало коллег в Сенате Франции, и многие из них представлялись весьма здравомыслящими. Как выяснилось, сегодня это вовсе не гарантия от того, чтобы принимать совершенно нелепые антиисторические акты исключительно в угоду актуальной конъюнктуре, в оправдание версий иностранных радикальных националистов", - написал Косачев в Telegram-канале.

Он убежден, что именно эти радикальные националисты совершили государственный переворот на Украине, "главной целью которого было - отнять свободу, равенство и братство у русских на востоке страны".

"Одно дело, когда вы вводите (самоубийственные, по сути) санкции против экономики и политиков, которых вам назвали врагами. И совершенно иное - "санкции" против истории. Это уже откровенно оруэлловские сюжеты: чтобы наказать нынешних врагов, вы переинтерпретируете прошлое", - заметил сенатор.

Заместитель председателя СФ отметил, что впоследствии французам "придется восстанавливать отношения с Россией". "И делать это придется уже не с чистого листа, а со всем этим "грузом" позорных актов, которые вы сегодня принимаете. Они будут на вашей совести не меньше, чем безропотный пропуск Гитлера на восток, в направлении СССР, и чем французские орудия, убивающие сегодня русских людей, - как когда-то французские гаубицы били по защитникам блокадного Ленинграда", - указал Косачев. Он предложил французским коллегам вспомнить собственную историю, "прежде чем принимать резолюции о чужой истории под чужую диктовку".

Ранее аналогичную резолюцию с соответствующим призывом к правительству поддержало Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции. В ходе дебатов представители Французской компартии проголосовали против принятия этого документа, а представители крупнейшей левой оппозиционной партии в этой палате - "Неподчинившаяся Франция" - отказались участвовать в голосовании, посчитав сомнительными с точки зрения международного права утверждения о геноциде. Несмотря на эти возражения, резолюция была принята голосами представителей других партий.

Голод в СССР

В начале 30-х годов прошлого века из-за массового голода в СССР, по разным оценкам, погибли от 2 млн до 8 млн человек. На фоне обретения независимости в начале 90-х годов прошлого века украинские политики, особенно националистического толка, начали манипулировать фактами о голоде в информационных кампаниях и агитации. Все это привело к тому, что в 2006 году при президентстве Виктора Ющенко Верховная рада приняла закон, установивший понятие "голодомор" как геноцид украинцев.