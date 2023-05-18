Итальянских журналистов, встречавшихся с Зеленским, пригласили в Крым

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что итальянские журналисты, присутствовавшие на встрече с Владимиром Зеленским, могут сами приехать в Крым и убедиться в реальной ситуации в регионе. Об этом пишет РИА Новости.

«Конечно, мы готовы их принять. И никогда не отказывались. Для формирования объективной оценки мы готовы принять итальянских журналистов, нам скрывать нечего», - заявил Константинов.

При этом он выразил сомнение, что представители итальянской прессы туда поедут, поскольку понимают, что реальность не соответствует тому, что они должны озвучивать аудитории.

«А потому - лучше правды не видеть своими глазами. Так врать легче», - подчеркнул парламентарий.

Константинов также отметил, что Зеленский не может не знать, каким был Крым в украинский период и каким он стал за последние девять лет.