Итальянских журналистов, встречавшихся с Зеленским, пригласили в Крым
Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что итальянские журналисты, присутствовавшие на встрече с Владимиром Зеленским, могут сами приехать в Крым и убедиться в реальной ситуации в регионе. Об этом пишет РИА Новости.
«Конечно, мы готовы их принять. И никогда не отказывались. Для формирования объективной оценки мы готовы принять итальянских журналистов, нам скрывать нечего», - заявил Константинов.
При этом он выразил сомнение, что представители итальянской прессы туда поедут, поскольку понимают, что реальность не соответствует тому, что они должны озвучивать аудитории.
«А потому - лучше правды не видеть своими глазами. Так врать легче», - подчеркнул парламентарий.
Константинов также отметил, что Зеленский не может не знать, каким был Крым в украинский период и каким он стал за последние девять лет.
Ранее Зеленский заявил, что в Крыму отсутствует туризм, экономика и развитие, а восстановление полуострова без Украины невозможно. Глава государства также назвал крымчан украинцами, подчеркнул, что они все против России.