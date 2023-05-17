Кадыров сообщил о возвращении своего коня из Чехии

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что к нему из Чехии вернулся любимый скакун по кличке «Зазу».

Кадыров пояснил, что 9 лет назад власти Чехии в рамках санкционной политики наложили арест на породистого скакуна, «рожденного скакать на лучших ипподромах, занимать призовые места».

По его словам, у коня осталось многое: родословная, стать, грация, но выступать на соревнованиях он уже не сможет.

Вместе с тем, подчеркнул Кадыров, Зазу будет предоставлено все для того, чтобы он прожил остаток жизни в хороших условиях.

Глава республики уточнил, что операция по возвращению скакуна из Европы прошла удачно. Он добавил, что из-за размолвки между представителями украинских спецслужб, его людям, встречавшим Зазу на границе, даже не пришлось платить деньги.

Представители СБУ оказались отличными конокрадами, но слабыми переговорщиками, резюмировал Кадыров.