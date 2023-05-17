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Кадыров сообщил о возвращении своего коня из Чехии

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что к нему из Чехии вернулся любимый скакун по кличке «Зазу».

Кадыров пояснил, что 9 лет назад власти Чехии в рамках санкционной политики наложили арест на породистого скакуна, «рожденного скакать на лучших ипподромах, занимать призовые места».

По его словам, у коня осталось многое: родословная, стать, грация, но выступать на соревнованиях он уже не сможет.

Вместе с тем, подчеркнул Кадыров, Зазу будет предоставлено все для того, чтобы он прожил остаток жизни в хороших условиях.

Глава республики уточнил, что операция по возвращению скакуна из Европы прошла удачно. Он добавил, что из-за размолвки между представителями украинских спецслужб, его людям, встречавшим Зазу на границе, даже не пришлось платить деньги.

Представители СБУ оказались отличными конокрадами, но слабыми переговорщиками, резюмировал Кадыров.

Кадыров раскрыл цену выкупа своего коня из «заточения» в Чехии

Ранее сообщалось, что глава Чечни договорился с украинскими спецслужбами о возврате коня. За содействие им была обещана крупная сумма.

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