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Захарова пообещала ответ Москвы на вербовку россиян со стороны ЦРУ

Москва ответит на попытки ЦРУ вербовать российских граждан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.

Захарова пообещала ответ Москвы на вербовку россиян со стороны ЦРУ
© globallookpress.com

«Подобная злонамеренная активность, включая распространение подстрекательских материалов, не останется без должного действенного ответа», — сказала на брифинге дипломат.

ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян 13 мая. 16 мая в нем был размещен видеоролик на русском языке длительностью около двух минут. Его персонажи — госслужащие или люди, которые имеют доступ к неким документам, в роликах и постах также содержатся различные инструкции. Тем, кто имеет доступ к информации «об экономике или высшем руководстве Российской Федерации», предлагают посотрудничать с ЦРУ.

Сотрудники ЦРУ Соединенные Штаты.

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