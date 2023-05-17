Захарова пообещала ответ Москвы на вербовку россиян со стороны ЦРУ

ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян 13 мая. 16 мая в нем был размещен видеоролик на русском языке длительностью около двух минут. Его персонажи — госслужащие или люди, которые имеют доступ к неким документам, в роликах и постах также содержатся различные инструкции. Тем, кто имеет доступ к информации «об экономике или высшем руководстве Российской Федерации», предлагают посотрудничать с ЦРУ.