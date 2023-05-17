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Госдума в I чтении приняла проект о решениях регионов по бездомным животным

Государственная Дума приняла поправки в закон об обращении с животными в первом чтении. Теперь регионы могут решать судьбу бродячих животных самостоятельно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опубликованную на официальном сайте ведомства информацию.

Госдума одобрила закон об обращении с бездомными животными
© РИА Новости

«В соответствии с документом регионам предлагается дать право самостоятельно определять перечень и порядок организации мероприятий при обращении с бродячими животными», — говорится в сообщении. В законе подчеркивается, что местным властям при принятии решения разрешено отталкиваться от климатической, географической, социально-экономической и иной специфики региона.

Как говорится в пояснительной записке, решения по вопросу бродячих животных будут находиться под юрисдикцией высшего должностного лица субъекта.

Председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин рассказал, что введенный законопроект не предполагает закрытие приютов, многие регионы готовы продолжить эту практику. Авторы инициативы заверили, что окончательное решение по поводу судьбы животных должно учитывать позиции граждан.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов отметил, что решение о регистрации животных следует отдать в полномочия субъектов федерации.

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