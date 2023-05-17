Щипков назвал нацификацию Европы закономерным историческим процессом

Нацификация Европы — это закономерный исторический процесс. Об этом в своей колонке для «Парламентской газеты» написал политический философ, ректор Российского православного университета, советник председателя Госдумы Александр Щипков.

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Он подчеркнул, что Европа погрязла в нацизме. Ее нацификация — закономерный исторический процесс, а в условиях кризиса и военного конфликта он стал более заметен, уверен Щипков. «Некоторые советские политические философы еще полвека назад понимали как минимум две вещи: что попытка нацистского реванша неизбежна и что главную роль ней будет играть уже не Германия», — подчеркнул эксперт.

Щипков отметил, что некоторые до сих пор ведут себя так, словно активизация нацизма — это дурной сон, который скоро завершится, и все будет как прежде. Однако так не будет, подчеркнул он.