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Щипков назвал нацификацию Европы закономерным историческим процессом

Нацификация Европы — это закономерный исторический процесс. Об этом в своей колонке для «Парламентской газеты» написал политический философ, ректор Российского православного университета, советник председателя Госдумы Александр Щипков.

Щипков назвал нацификацию Европы закономерным историческим процессом
© © Сергей Киселев / АГН Москва

Он подчеркнул, что Европа погрязла в нацизме. Ее нацификация — закономерный исторический процесс, а в условиях кризиса и военного конфликта он стал более заметен, уверен Щипков. «Некоторые советские политические философы еще полвека назад понимали как минимум две вещи: что попытка нацистского реванша неизбежна и что главную роль ней будет играть уже не Германия», — подчеркнул эксперт.

Щипков отметил, что некоторые до сих пор ведут себя так, словно активизация нацизма — это дурной сон, который скоро завершится, и все будет как прежде. Однако так не будет, подчеркнул он.

Сейчас наступил период рефлексии относительно самой сущности нацизма, теперь он воспринимается в качестве врожденной болезни европейской культуры, а не в виде набора симптомов, связанных с Третьим рейхом. «Между прочим, Гитлер, по его собственному признанию, следовал урокам своих британских учителей, не скрывал своего восхищения британским расизмом и колониализмом», — заключил он.

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