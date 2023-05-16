Лукашенко получил в подарок жеребенка от российского губернатора
Президент Беларуси Александр Лукашенко получил в подарок от губернатора Владимирской области Александра Авдеева жеребенка породы владимирский тяжеловоз. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Уточняется, что Авдеев передал подарок во время своего визита в Минск. На встрече губернатор и Лукашенко обсуждали вопрос торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Владимирской областью. Кроме того, Авдеев рассказал белорусскому президенту, что экономика Владимирской области и Беларуси очень похожи по своей структуре в области промышленности и сельского хозяйства.
Ранее Александр Лукашенко посетил командный пункт ВВС и войск ПВО Беларуси.