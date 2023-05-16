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Лукашенко получил в подарок от губернатора Владимирской области жеребенка редкой породы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил в подарок от губернатора Владимирской области Александра Авдеева жеребенка редкой породы.

Лукашенко получил в подарок жеребенка от российского губернатора
© РИА Новости

"У первого появился владимирский тяжеловоз. Жеребенок уже обживается в хозяйстве первого. Вчера познакомились", - сообщает близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого" во вторник.

Отмечается, что это эксклюзивный подарок Александру Лукашенко от губернатора Александра Авдеева. В Telegram-канале опубликовано видео, на котором Лукашенко кормит коня.

"Владимирский тяжеловоз - порода редкая, особая масть. Малочисленная. Владимирцы ею очень гордятся. Теперь и Беларусь примет участие в поддержании и сохранении породы", - отмечает "Пул первого".

Во вторник белорусский лидер провел во Дворце Независимости переговоры с губернатором этого российского региона.

Породе владимирских тяжеловозов более 75 лет. Их выводили для работы в сельском хозяйстве, и почти сразу за ними закрепилась слава самых сильных и выносливых, и в то же время грациозных лошадей. Завод по разведению владимирских тяжеловозов под Юрьевом-Польским во Владимирской области - самый крупный, здесь содержат больше 140 голов, притом что общее поголовье породы - 500 600 животных.

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