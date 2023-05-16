Лукашенко получил в подарок жеребенка от российского губернатора

Породе владимирских тяжеловозов более 75 лет. Их выводили для работы в сельском хозяйстве, и почти сразу за ними закрепилась слава самых сильных и выносливых, и в то же время грациозных лошадей. Завод по разведению владимирских тяжеловозов под Юрьевом-Польским во Владимирской области - самый крупный, здесь содержат больше 140 голов, притом что общее поголовье породы - 500 600 животных.