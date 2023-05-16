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Литва выразила протест России из-за демонтажа памятника политзаключенным в Иркутске

Вильнюс выразил Российской Федерации протест в связи с демонтажем в Иркутске памятника литовским и польским политзаключенным и ссыльным. Об этом во вторник сообщил МИД балтийской республики.

Литва выразила протест РФ из-за демонтажа памятника политзаключенным
© РИА Новости

"В министерство был вызван временный поверенный в делах России в Литве Александр Елкин, которому вручена нота протеста", - говорится в сообщении.

По мнению внешнеполитического ведомства, демонтаж монумента - памятника и креста - следует расценивать как целенаправленные действия "по принижению памяти о жертвах тоталитарного советского режима и пересмотру истории".

В течение 2022 и 2023 годов в Литве были снесены практически все памятники советским солдатам Великой Отечественной войны. Были уничтожены крупные мемориалы в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде - крупнейших городах страны.

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