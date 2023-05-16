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Чубайса с женой заметили в МВД Израиля

Бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса вместе с женой, режиссером Авдотьей Смирновой заметили в МВД Израиля. Об этом сообщает MK.RU.

Чубайса с женой заметили в МВД Израиля
© Telegram-канал «Голос Израиля»

В декабре 2022 года в некоторых Telegram-каналах рассказали, что экс-спецпредставитель президента России получил израильское гражданство. Сам Чубайс эту информацию никак не комментировал.

Прошлым летом стало известно, что Анатолий Чубайс попал в больницу. Политику стало плохо во время отдыха на Изумрудном побережье острова Сардиния в Италии. Бывший глава «Роснано», по утверждению журналистки Ксении Собчак, оказался в реанимации с диагнозом синдром Гийена — Барре.

По словам жены Чубайса, у него внезапно начали отниматься руки и ноги.

Позже экс-глава «Роснано» отправился на реабилитацию в Германию.

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