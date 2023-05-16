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В Госдуму внесли поправки о задержании в зоне военного положения

Поправки об административном задержании на срок до 30 суток в зоне военного положения за нарушение запретов, установленных указами президента РФ, а также о принудительном и контролируемом перемещении граждан с таких территорий внесены в Госдуму. Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Поправками предусматривается ряд положений, уточняющих действующее регулирование в рамках мер, применяемых на территории, на которой введено военное положение. В частности, на основании указов президента РФ на территории, на которой введено военное положение, применяются такие меры как административное задержание на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента РФ на соответствующей территории, а также принудительное и контролируемое перемещение граждан с соответствующей территории на территории, на которых военное положение не введено", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

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