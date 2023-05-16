В Госдуму внесли поправки о задержании в зоне военного положения

"Поправками предусматривается ряд положений, уточняющих действующее регулирование в рамках мер, применяемых на территории, на которой введено военное положение. В частности, на основании указов президента РФ на территории, на которой введено военное положение, применяются такие меры как административное задержание на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента РФ на соответствующей территории, а также принудительное и контролируемое перемещение граждан с соответствующей территории на территории, на которых военное положение не введено", - написал сенатор в своем Telegram-канале.