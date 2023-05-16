Володин: Политический век Макрона, Байдена, Зеленского и Шольца будет недолгим
Президент Франции Эммануэль Макрон, американский лидер Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Олаф Шольц — это «люди из прошлого», скоро их под аплодисменты проводят на пенсию. Такое мнение на пленарном заседании 16 мая высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Дальше, по словам спикера, этих политиков ждет международный уголовный суд.
«Что касается Макрона, Байдена, Зеленского, Шольца — это люди из прошлого, их не будет в будущем прекрасном мире, потому что они сделали все для того, чтобы ввергнуть мир в войну, а Украину сделать полигоном. Им этого не простят их собственные же граждане, и вы увидите, что их политический век недолог. Мы с вами будем свидетелями, когда под аплодисменты их проводят на пенсию», — сказал спикер.
Председатель Госдумы уточнил, что эти политики пытаются отвлечь своих избирателей войной, создавая угрозы. Так, по его словам, Макрон «проиграл бы выборы Марин Ле Пен, если бы они состоялись сегодня».
«Поэтому его комментарии и измышления в вопросах, связанных с Китаем, Россией, ничего более как попытка взять и отвести внимание граждан Франции от проблем, которые есть в этой стране… О Байдене что говорить, просто больной человек», — сказал Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы добавил, что Олаф Шольц фактически уничтожает экономику собственной страны, а также отношения, которые формировались десятилетиями после Второй мировой войны между Россией и Германией.
«Это бьет по рядовым гражданам Германии, поэтому ему это ни нынешнее, ни будущее поколения также не простят. Потому что он лег под Вашингтон, Брюссель и сегодня просто занимается поставкой оружия на Украину, потому что, скорее всего, там есть те ниточки, за которые дергают, с тем чтобы чтобы он выполнял грязную роль на театре военных действий», — сказал Вячеслав Володин.