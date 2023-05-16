Володин: Политический век Макрона, Байдена, Зеленского и Шольца будет недолгим

«Что касается Макрона, Байдена, Зеленского, Шольца — это люди из прошлого, их не будет в будущем прекрасном мире, потому что они сделали все для того, чтобы ввергнуть мир в войну, а Украину сделать полигоном. Им этого не простят их собственные же граждане, и вы увидите, что их политический век недолог. Мы с вами будем свидетелями, когда под аплодисменты их проводят на пенсию», — сказал спикер.