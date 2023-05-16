Умер бывший губернатор Кировской области

Бывший губернатор и сенатор от Кировской области Николай Шаклеин скончался в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил глава области Александр Соколов.

— После продолжительной болезни скончался Николай Иванович Шаклеин. Ему было 79 лет. Его жизнь неразрывно связана с Кировской областью, — написал он в своем Telegram-канале.

В период с 2004 по 2009 года Николай Шаклеин возглавлял пост губернатора Кировской области, а также представлял интересы региона в Совете Федерации и Государственной Думе. Помимо этого, с 2012 по 2019 года руководил Волго-Вятским институтом, филиалом университета имени Кутафина.