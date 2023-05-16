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Часть стран Центральной Азии могут присоединиться к санкциям против России

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что некоторые страны Центральной Азии не готовы брать на себя риски и могут присоединиться к санкциям Запада против РФ. Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал на III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии тем не менее не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам», — сказал замминистра.

Галузин подчеркнул, что Россия не диктует другим странам, каким внешним и внутренним курсом им следует двигаться, «когда это не идет в разрез с взаимными обязательствами», в том числе в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Кроме того, в центральноазиатских столицах понимают, что искусственное разрушение связей с Россией способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от вторичных санкций.

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Москва на этом фоне все так же нацелена на последовательное укрепление отношений стратегического партнерства со странами Центральной Азии.

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