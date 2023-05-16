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Замглавы МИД Галузин: ряд стран Центральной Азии могут присоединиться к санкциям

Некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к санкциям против России.

В МИД допустили присоединение стран Центральной Азии к санкциям против России
© РИА Новости

Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

Он отметил, что позиция Москвы и властей стран Центральной Азии в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений совпадает.

«Ряд стран Центральной Азии тем не менее не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам», — цитирует Галузина ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил, что Бишкек не видит проблем для сотрудничества с Россией, несмотря на угрозу введения западных санкций.

Фон дер Ляйен назвала цель 11-го пакета санкций против России

9 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого стороны подчеркнули необходимость дальнейшего развития партнёрства.

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