В МИД допустили присоединение стран Центральной Азии к санкциям против России

Некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к санкциям против России.

Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

Он отметил, что позиция Москвы и властей стран Центральной Азии в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений совпадает.

«Ряд стран Центральной Азии тем не менее не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам», — цитирует Галузина ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил, что Бишкек не видит проблем для сотрудничества с Россией, несмотря на угрозу введения западных санкций.