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Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на 60 дней

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что зерновая сделка была продлена на 60 дней.

"Я хотел бы сообщить хорошие новости всему миру. Вы знаете о соглашении о Черноморском зерновом коридоре, которое было инициировано интенсивными усилиями нашей страны и лично мною. Последний период продления соглашения, которое было подписано в Стамбуле благодаря руководству Турции, конструктивной позиции России и Украины и содействию ООН, истекал [18 мая]. Было принято решение продлить соглашение о Черноморском зерновом коридоре еще на 2 месяца. Я желаю, чтобы это решение было выгодным для всех сторон. Мы продолжим наши усилия в будущем, выполняя все условия соглашения. Наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких судов из портов [Украины]. Мы благодарны им за это", - подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган выразил благодарность Путину, Зеленскому и Гутерришу в связи с продлением зерновой сделки.

В МИД назвали условия продолжения участия России в зерновой сделке

Продление зерновой сделки стало возможным благодаря конструктивным подходам России и Украины, заявил президент Турции.

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