Посол РФ рассказал о вербовке поляков для службы на Украине

В польских политических кругах возможность отправки войск на Украину не обсуждается, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев. Об этом пишут «Известия».

По его словам, при этом известно, что в стране открыто вербуют наемников в «Польский добровольческий корпус» для службы на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Открыто ведется вербовка в так называемый "Польский добровольческий корпус", хотя по уголовному кодексу страны за это полагается до пяти лет лишения свободы», — уточнил Андреев.

Он добавил, что польские наемники участвуют в боях на запорожском направлении — в районе Орехова и под Артемовском.

«Вопрос отправки своих вооруженных сил на Украину в польских публичных политических дискуссиях не обсуждается», — заявил дипломат об отсутствии подобных планов.