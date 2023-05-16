Посол России оценил возможность разрыва дипломатических отношений с Польшей

«Такая вероятность существует всегда. Станет ли она реальностью — зависит от решений нашего руководства и польских властей», — заявил он.

Помимо этого посол прокомментировал ситуацию с претензиями Польши о наличии у России своих объектов в стране. Он предупредил, что Москва может зеркально ответить на изъятие ее зданий. По его словам, польской недвижимости в России меньше, но она есть.