Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской» Боснии и Герцеговины (БиГ) в НАТО.

По его словам, Россия выступает категорически против втягивания БиГ в Евросоюз или НАТО, поскольку это будет лишь создавать дополнительные риски в регионе, а не объединять его. Он назвал подобные попытки искусственными и неприемлемыми.

«Одна из таких причин заключается в том, что ЕС, продвигая так называемую европейскую повестку дня, фактически пытается разрушить эти вековые связи между БиГ и Россией, пытаясь направить ее на антироссийский курс», — заявил замглавы МИД.

Грушко добавил, что НАТО, в свою очередь, планирует превратить республику в инструмент продвижения американских интересов в регионе и на европейском континенте в целом.