Кадыров раскрыл цену выкупа своего коня из «заточения» в Чехии

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о возвращении домой своего чистокровного жеребца по кличке Зазу, который с 2014 года содержался на конюшне в Чехии из-за введенных в отношении руководителя региона санкций. Пост на эту тему появился в его официальном Telegram-канале.

© Telegram-канал «Kadyrov_95»

Как пишет Кадыров, в начале 2023 года через посредников с ним связались представители украинских спецслужб и предложили выкупить коня.

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«Они знали про мою привязанность к скакуну и не прогадали — конечно же, я согласился», — признался он.

Вскоре выяснилось, что спецслужбы инсценировали кражу Зазу из конюшни в Чехии в сговоре с местными полицейскими.

Кроме того, Кадыров раскрыл цену выкупа своего коня «из заточения». «И обошлось мне его возвращение... Внимание: в 18 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей по текущему курсу — прим. «Ленты.ру»)! Да-да, именно в такую сумму его тогда оценили чешские органы правопорядка. Учитывая его реальную стоимость и прекрасную родословную, это сущие копейки!» — считает он. В публикации также уточняется, что в настоящее время жеребца транспортируют в Чечню.

7 марта сообщалось, что в поселке Крабчице в Чехии украли чистокровного английского жеребца, принадлежащего Рамзану Кадырову. Предположительно, злоумышленники вывезли животное из конюшни в ночь на 4 марта.

«По всей видимости, неизвестный снял с раздвижной двери в конюшне страховочную цепь с карабином и увел племенного жеребца», — рассказала пресс-секретарь полиции Павла Кофрова.

Стоимость 16-летнего жеребца составляет 400 тысяч крон (1,3 миллиона рублей). У животного есть отметина в виде неправильной белой звезды на лбу, а часть его правой задней ноги ниже сустава голени также белого цвета. Известно, что данный конь, купленный в 2012 году, вместе с несколькими другими лошадьми являлся частью имущества, которое Чехия заморозила у главы Чечни на основании международных санкций.