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Путин обсудил с Совбезом развитие сотрудничества со странами СНГ

Оперативное совещание прошло сегодня.

Путин обсудил с Совбезом развитие сотрудничества со странами СНГ
© РИА Новости

«У нас с бывшими республиками Советского Союза целый набор значимых конкурентных преимуществ для того, чтобы добиваться положительных результатов по многим направлениям, прежде всего в сфере хозяйственной деятельности и экономики. Общие транспортные системы, энергетические системы, отсутствие какого-то языкового барьера, — многое», — отметил Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что 9 мая лидеры некоторых стран СНГ посетили Москву и присутствовали на параде Победы.

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