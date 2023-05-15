Путин обсудил с Совбезом развитие сотрудничества со странами СНГ

«У нас с бывшими республиками Советского Союза целый набор значимых конкурентных преимуществ для того, чтобы добиваться положительных результатов по многим направлениям, прежде всего в сфере хозяйственной деятельности и экономики. Общие транспортные системы, энергетические системы, отсутствие какого-то языкового барьера, — многое», — отметил Владимир Путин.