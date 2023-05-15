Посол РФ заявил о стремлении Словакии разрушить отношения с Россией

Правительство Словакии взяло курс на разрушение отношений с Россией, заявил посол РФ в Братиславе Игорь Братчиков в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"К сожалению, нынешнее руководство Словакии практически сразу после прихода к власти взяло курс на разрушение наших отношений, а за последний год прервало все связи по линии госведомств, запретило любые контакты в сфере науки и культуры", - заявил Братчиков.

Он отметил, что в словацких СМИ ведется антироссийская пропаганда, которая, по мнению посла, управляется из-за рубежа и противоречит национальным интересам словацкого народа.