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Посол РФ заявил о стремлении Словакии разрушить отношения с Россией

Правительство Словакии взяло курс на разрушение отношений с Россией, заявил посол РФ в Братиславе Игорь Братчиков в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

Посол РФ заявил о стремлении Словакии разрушить отношения с Россией
© ТАСС

"К сожалению, нынешнее руководство Словакии практически сразу после прихода к власти взяло курс на разрушение наших отношений, а за последний год прервало все связи по линии госведомств, запретило любые контакты в сфере науки и культуры", - заявил Братчиков.

Он отметил, что в словацких СМИ ведется антироссийская пропаганда, которая, по мнению посла, управляется из-за рубежа и противоречит национальным интересам словацкого народа.

Дипломат добавил, что Москва в этих условиях проявляет "сдержанность и готовность к конструктивному и прагматичному диалогу с теми, кто на это способен".

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