Рябков: Прием Финляндии в НАТО лишил РФ возможности оставаться в ДОВСЕ

Вступление Хельсинки в НАТО и связанная с этим перспектива появления американских войск на финско-российской границе лишили Москву возможности и дальше оставаться в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в преддверии рассмотрения вопроса о денонсации Договора в парламенте.

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Как пояснил Рябков, вокруг ДОВСЕ сложилась парадоксальная ситуация. Старый Договор, заключенный в 1990 году, уже давно перестал соответствовать реальности, а подписанное в 1999 году Соглашение о его адаптации так и не вступило в силу из-за США и других стран НАТО, требовавших за это от России неких уступок.

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«Параллельно альянс расширялся на восток, обходя при этом договорные ограничения», — указал дипломат.

Приостановив в 2007 году действие ДОВСЕ, а не выйдя из него, Россия, по словам Рябкова, «оставила открытой дверь» для восстановления жизнеспособности режима контроля над обычными вооружениями. У стран Запада было более чем достаточно времени для того, чтобы проявить здравый смысл, указал он.

«Но они предпочли пойти по пути дальнейшего расширения НАТО и конфронтации с Россией», — добавил замминистра



«События последних месяцев — отказ Хельсинки и Стокгольма от неприсоединения к военным союзам, прием Финляндии в альянс и воплощенная в соответствующем соглашении реальная перспектива появления американских войск на финской территории, то есть на нашей границе, причем вне ограничений по ДОВСЕ — лишили нас возможности и дальше оставаться в Договоре», — заключил он.

ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году 16 государствами НАТО и шестью странами Организации Варшавского Договора (ОВД). После распада СССР, роспуска ОВД, разделения Чехословакии и объединения Германии участниками ДОВСЕ стали 30 государств. Квоту Советского Союза разделили между новыми независимыми странами. При этом к концу 90-х годов у России возникли сложности с реализацией ряда положений документа. Кроме того, когда часть бывших членов ОВД вступила в НАТО, лимиты боевой техники для блоков потеряли смысл. В 2007 году Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении РФ действия договора.