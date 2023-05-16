Путин поддержал участие главы Новосибирской области в выборах

Президент России Владимир Путин поддержал участие губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в выборах в 2023 году. Об этом глава государства сказал в ходе онлайн-встречи с чиновником, передает пресс-служба Кремля.

Травников сообщил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на грядущих в сентябре выборах.

Глава государства отметил, что губернатор и поставленные им в регионе люди добиваются решениях стоящих перед ними задач, и в целом правильно определяют направления развития и достигают результатов там, где это больше всего востребовано.

«Проблемные точки я обозначил. <…> Я вижу, что вы их видите, решаете их. Я считаю, что вполне удовлетворительно все происходит. Я желаю вам успехов, удачи, надеюсь, что люди оценят то, что сделано в Новосибирской области», — сказал Путин.

В единый день голосования 10 сентября 2023 года прямые выборы высших должностных лиц пройдут в 20 субъектах Российской Федерации, включая Москву и Московскую область. В Ямало-Ненецком автономном округе, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях депутаты местных парламентов выберут глав регионов.

Также в 20 регионах, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, состоятся выборы депутатов местных парламентов.