Политолог рассказал о рычагах давления России на США

Главными рычагами давления России на США являются нефть, цены на газ и продажа оружия третьим странам. Об этом Сергей Комаров.

© Lenta.ru

Кроме того, среди «сильных карт» России он назвал увеличение военного присутствия и наличие важных для Вашингтона заключенных. Политолог отметил, что позиции Москвы в настоящее время более устойчивые в вопросе обмена заключенными, поскольку в Штатах отсутствуют «высокопоставленные российские шпионы», в то время как в России есть морской пехотинец Пол Уилан и журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович.

В то же время он признал, что в текущих условиях теоретическую возможность ограниченного снятия санкций в рамках обмена заключенными «едва ли можно считать сильной картой в колоде российской дипломатии».

«Но она хотя бы есть», — отметил Комаров.