Песков: Украина стала страной - спонсором терроризма

Россия будет выстраивать линию своего поведения с учетом того, что Украина фактически стала государством - спонсором терроризма. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Так он прокомментировал высказывание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности Киева "убивать россиян по всему миру".
"Фактически речь идет о государстве - спонсоре терроризма. И, конечно, нам нужно дальше выстраивать нашу линию именно таким образом", - отметил представитель Кремля, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.