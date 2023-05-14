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Песков: Украина стала страной - спонсором терроризма

Россия будет выстраивать линию своего поведения с учетом того, что Украина фактически стала государством - спонсором терроризма. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Песков: Украина стала страной - спонсором терроризма
© РИА Новости

Так он прокомментировал высказывание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности Киева "убивать россиян по всему миру".

"Фактически речь идет о государстве - спонсоре терроризма. И, конечно, нам нужно дальше выстраивать нашу линию именно таким образом", - отметил представитель Кремля, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

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