Песков: Украина стала страной - спонсором терроризма

Россия будет выстраивать линию своего поведения с учетом того, что Украина фактически стала государством - спонсором терроризма. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".