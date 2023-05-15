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Бондарев обвинил Шольца во вмешательстве в отношения России и Украины

Отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца от достижения мира на Украине на условиях России является вмешательством в двухсторонние отношения Москвы и Киева. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в своем Telegram-канале в понедельник.

В Совфеде обвинили Шольца во вмешательстве в отношения РФ и Украины
© globallookpress.com

"Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против достижения мира на Украине на условиях России. Такие высказывания со стороны немецкого государственного деятеля являются грубым вмешательством в двусторонние российско-украинские отношения, подстрекательством и интриганством. И ориентируют Украину на продолжение конфликта, потворствуют сохранению нацистского режима в этом государстве", - написал он.

Бондарев подчеркнул, что Россия хочет мира и не подразумевает криминальных действий в отношении украинского народа. Он напомнил, что Москва выступает за демилитаризацию и денацификацию Украины, за ее невхождение в военные блоки, а также за сохранение новых территорий в составе РФ.

"Россия ратует за мир и выступает против агрессии. Вместе с тем мы не позволим навязывать мирное соглашение на неприемлемых для нас условиях", - добавил Бондарев.

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