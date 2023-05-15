В Совфеде обвинили Шольца во вмешательстве в отношения РФ и Украины

Отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца от достижения мира на Украине на условиях России является вмешательством в двухсторонние отношения Москвы и Киева. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в своем Telegram-канале в понедельник.

"Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против достижения мира на Украине на условиях России. Такие высказывания со стороны немецкого государственного деятеля являются грубым вмешательством в двусторонние российско-украинские отношения, подстрекательством и интриганством. И ориентируют Украину на продолжение конфликта, потворствуют сохранению нацистского режима в этом государстве", - написал он.

Бондарев подчеркнул, что Россия хочет мира и не подразумевает криминальных действий в отношении украинского народа. Он напомнил, что Москва выступает за демилитаризацию и денацификацию Украины, за ее невхождение в военные блоки, а также за сохранение новых территорий в составе РФ.